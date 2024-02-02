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Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ Бишкека. Точной информации о произошедшем нет

«Какой котел взорвался или сколько их, точной информации сейчас никто не может дать», — заявил сегодня на пресс-конференции министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

По его словам, сейчас в цехе, где произошла авария, нет света. Само помещение большое. Поэтому точно определить, в каком месте произошла авария и какое оборудование пострадало, невозможно.

«Мы ночью осматривали в темноте. Мы фактически только собирали необходимые бригады. И сколько котлов взорвалось, сейчас неизвестно. Может быть, ни один котел не взорван. Комиссия уже работает, она и определит причины», — сказал Бообек Ажикеев.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285717/
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