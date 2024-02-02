Авария на ТЭЦ. Сейчас работают только котлы в новой части станции

Сейчас на ТЭЦ Бишкека работают только котлоагрегаты в новой, модернизированной части станции. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный инженер теплоцентрали Нурлан Кульджигачев.

По его словам, подключение новых котлов даст повышение температуры в теплосетях. Если сейчас температура составляет 45-50 градусов, то с включением котлов она повысится.

«Сейчас точно не можем сказать, на сколько градусов, все будет зависеть от объема воды, который подаем в город. Возможно, на 5-10 градусов сможем повысить. Сейчас мы готовимся подключить четыре котла, затем еще четыре. Всего в старой части ТЭЦ 15 котлов. Все они пока отключены», — сказал Нурлан Кульджигачев.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.