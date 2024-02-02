Авария на ТЭЦ. Взорвался котел, который ремонтировали в декабре 2023-го

«Последний ремонт на котле, где произошла авария, был в декабре 2023 года, и 31 декабря его ввели в работу», — заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра энергетики Насипбек Керимов.

По его словам, подготовка к зиме шла в нормальном режиме. Угля было достаточно, непрерывно подавался природный газ.

«Когда проверяли оборудование, таких опасений не было. Это нештатная ситуация, авария. Оборудование старое, нормативный срок службы прошел, котел введен в эксплуатацию в 1970-х. После этого по мере необходимости проводили капитальный и текущий ремонт. Последний ремонт на котле, где произошла авария, был в декабре 2023 года, и 31 декабря его ввели в работу», — сказал Насипбек Керимов.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.