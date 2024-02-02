Авария на ТЭЦ Бишкека. Сейчас работает только два котла

Сейчас на ТЭЦ Бишкека работает только два котлоагрегата. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

По его словам, к вечеру на столичной теплоэлектроцентрали запустят еще четыре, но полностью систему отопления это не восстановит.

«Просто будет немного теплее. Температура подачи повысится до 50 градусов. Котлы готовы, но во время аварии произошел прорыв воды, она сильно поднялась. Сейчас мы работаем над тем, чтобы ее откачать. Пока этого не сделаем, нельзя подавать электроэнергию. Это может быть опасно для работающих там людей», — сказал Бообек Ажикеев.

В свою очередь замминистра энергетики Насипбек Керимов пообещал, что отключения электроэнергии из-за аварии на ТЭЦ не будет.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, они госпитализированы. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.