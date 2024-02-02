Авария на ТЭЦ Бишкека. Мэрия готова развернуть пункты обогрева при необходимости

Мэрия Бишкека готова развернуть пункты обогрева при необходимости. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-мэр Жыргалбек Шамыралиев.

По его словам, пока такой необходимости нет.

Глава МЧС Бообек Ажиев сообщил, что в ближайшие дни ожидается повышение температуры: в дневное время будет выше +3 градусов, в ночное до −3 градусов.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, они госпитализированы. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.