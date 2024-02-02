Авария на ТЭЦ Бишкека. Какие районы остались без отопления

Сразу несколько микрорайонов Бишкека остались без отопления из-за аварии на столичной ТЭЦ. Информацию об этом сегодня на пресс-конференции подтвердил заместитель директора Бишкектеплосети Шаршенбек Сарыкеев.

По его словам, горячее водоснабжение полностью приостановлено для всех абонентов. Отопление также отключено в не социально значимых объектах.

«На сегодня в южной части города — в 12-м, 11-м, 6-м, 7-м, 3-м, 5-м микрорайонах, части 8-го, а также в микрорайонах «Улан» и «Кок-Жар» наблюдается подача отопления с низкими параметрами, его почти нет. Мы ограничиваем подачу горячей воды полностью. Это вынужденная мера, чтобы сохранить систему теплоснабжения, она открытая. Это значит, что то тепло, которое идет на отопление, обеспечивает и горячее водоснабжение», — сказал Шаршенбек Сарыкеев.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, они госпитализированы. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.