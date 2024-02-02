Авария на ТЭЦ Бишкека. Горожане жалуются на отсутствие отопления и горячей воды

Жители Бишкека начали жаловаться на отключение и горячей воды, и отопления. Об этом 24.kg сообщают читатели.

По их словам, горячая вода стала еле теплой еще утром, а сейчас нет и отопления.

«У нас в «Асанбае» сейчас нет ни отопления, ни горячей воды», — сказал 24.kg читатель.

Об этом же сообщили жители нескольких домов в микрорайонах столицы, района возле мэрии и в центре города.

Те, кто живет в домах рядом с ТЭЦ Бишкека, пишут, что у них пока есть и горячая вода, и отопление. Но батареи уже не такие горячие, как обычно. Температура подачи горячей воды тоже снижается.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, они госпитализированы. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.