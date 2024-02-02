Авария на ТЭЦ. К тушению пожара привлекали шесть расчетов

К тушению пожара после аварии на ТЭЦ были привлечены шесть расчетов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, после получения информации о взрыве в 3.06 на место были привлечены шесть пожарных расчетов и штаб.

«Пожар был локализован в 4.55 и полностью потушен в 5.05. В результате аварии пострадали три сотрудника ТЭЦ, которые были доставлены на скорой помощи в городскую больницу», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, они госпитализированы. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.