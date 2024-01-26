СИН провела обыски в колонии. Что нашли у заключенных

В одном из учреждений Службы исполнения наказаний провели общий обыск. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мероприятие проводили «для предотвращения воздействия группы негативно настроенных осужденных на других, обнаружения и конфискации запрещенных предметов, выявления возможных подземных подкопов и других приготовлений к побегу».

устройства мобильной связи различных моделей — 95 единиц;

колюще-режущие предметы — 163 штуки;

деньги — 2 тысячи 240 сомов;

другие предметы (зарядные устройства, аккумуляторы и наушники для мобильных телефонов, игральные карты и тому подобное) — 340 штук.

В результате изъяты запрещенные предметы:

«Заключенные, не соблюдающие правила внутреннего распорядка, помещены в штрафной изолятор. Сотрудники проводят разъяснительную работу с осужденными по вопросам запрета по использованию и ношению запрещенных предметов в закрытых помещениях и строгого соблюдения требований законодательства», — рассказали в СИН.