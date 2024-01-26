15:46
USD 89.32
EUR 97.35
RUB 1.01
Происшествия

СИН провела обыски в колонии. Что нашли у заключенных

В одном из учреждений Службы исполнения наказаний провели общий обыск. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мероприятие проводили «для предотвращения воздействия группы негативно настроенных осужденных на других, обнаружения и конфискации запрещенных предметов, выявления возможных подземных подкопов и других приготовлений к побегу».

В результате изъяты запрещенные предметы:

  • устройства мобильной связи различных моделей — 95 единиц;
  • колюще-режущие предметы — 163 штуки;
  • деньги — 2 тысячи 240 сомов;
  • другие предметы (зарядные устройства, аккумуляторы и наушники для мобильных телефонов, игральные карты и тому подобное) — 340 штук.

«Заключенные, не соблюдающие правила внутреннего распорядка, помещены в штрафной изолятор. Сотрудники проводят разъяснительную работу с осужденными по вопросам запрета по использованию и ношению запрещенных предметов в закрытых помещениях и строгого соблюдения требований законодательства», — рассказали в СИН.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285142/
просмотров: 1553
Версия для печати
Материалы по теме
Мужчину, пытавшегося передать наркотики в колонию, задержали в Бишкеке
В колонию в селе Петровка пытались передать 108 литров спирта
Экс-начальник колонии в Оше разрешал проносить заключенным запрещенные предметы
Борьба с ОПГ. Что обнаружили при обысках в четырех колониях
В Кыргызстане 45 осужденным выдали новые паспорта
Осужденный пытался сбежать из колонии в Кыргызстане
Кримавторитета Сакала перевели из СИЗО-1 Бишкека в колонию в Молдовановке
Фантомные боли. Почему Россия не оставляет попыток диктовать Центральной Азии
В колонии российского города Невьянск содержатся 32 осужденных кыргызстанца
Имперский акцент. Почему некоторые заявления из Москвы вызывают тревогу
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
В&nbsp;Китае вновь произошло два землетрясения. Толчки ощущались и&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане В Китае вновь произошло два землетрясения. Толчки ощущались и в Кыргызстане
В&nbsp;Китае ночью произошло шесть землетрясений. Все ощущались в&nbsp;Кыргызстане В Китае ночью произошло шесть землетрясений. Все ощущались в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане вновь произошло землетрясение магнитудой&nbsp;4 В Кыргызстане вновь произошло землетрясение магнитудой 4
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил газификацию населенного пункта &laquo;Товарная&raquo; «Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
Целы и&nbsp;невредимы: ночное землетрясение не&nbsp;отразилось на&nbsp;объектах Elite House Целы и невредимы: ночное землетрясение не отразилось на объектах Elite House
26 января, пятница
14:51
В Бишкеке открыли новый перинатальный центр. В церемонии участвовал президент В Бишкеке открыли новый перинатальный центр. В церемони...
14:27
Райымбека Матраимова объявили в розыск. ГКНБ возбудил уголовное дело
14:14
Задержание 11 журналистов. Омбудсмен КР направила письмо в ГУВД Бишкека
14:01
СИН провела обыски в колонии. Что нашли у заключенных
13:45
Волонтеры смогут рассчитывать на возмещение расходов