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Происшествия

Истязания Асель Ногойбаевой. Приговор обвиняемому огласят 26 января

Сокулукский районный суд завтра, 26 января, вынесет приговор Азамату Эстебесову, которого обвиняют в истязании бывшей жены Асель Ногойбаевой. Об этом 24.kg сообщила адвокат пострадавшей Индира Саутова.

«Оглашение приговора Азамату Эстебесову назначено на 26 января», — сказала она.

Отметим, судебный процесс по делу Асель Ногойбаевой, которой бывший муж отрезал уши и нос, проходил в закрытом режиме. По словам Индиры Саутовой, подозреваемый Азамат Эстебесов не признает вину, заявляя, что в него вселились бесы, он просит отвезти его в больницу.

Согласно заключению судебно-медицинской и психиатрической экспертиз, обвиняемый признан вменяемым.

Напомним, 20 сентября 36-летняя Асель Ногойбаева поступила в больницу с ножевыми ранениями. Бывший муж Азамат Эстебесов отрезал ей уши и нос и исполосовал тело. Факт зарегистрировали по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Возбуждено уголовное дело.

Семья Асель Ногойбаевой просит ее бывшему мужу дать пожизненный срок.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285094/
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