Истязание Асель Ногойбаевой. Заседание суда проходит в закрытом режиме

В Сокулукском районном суде началось заседание по делу Асель Ногойбаевой, которой бывший муж отрезал уши и нос. Суд проходит в закрытом режиме.

В холле в поддержку Асель Ногойбаевой собрались родственники и около 10 неравнодушных граждан. Они требуют пожизненного лишения свободы бывшему мужу Асель без права на амнистию.

Нескольких женщин, пришедших поддержать Ногойбаеву, сотрудники суда в грубой форме выставили на улицу.

Напомним, 20 сентября 36-летняя Асель Ногойбаева поступила в больницу с ножевыми ранениями. Бывший муж Азамат Эстебесов отрезал ей уши и нос и исполосовал тело. Факт зарегистрировали по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Возбуждено уголовное дело.