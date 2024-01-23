Истязание Асель Ногойбаевой. Обвиняемый заявил, что в него вселились бесы

Судебный процесс по делу Асель Ногойбаевой, которой бывший муж отрезал уши и нос, состоится 25 января. Об этом 24.kg сообщила адвокат пострадавшей Индира Саутова.

По ее словам, подозреваемый по делу бывший муж Азамат Эстебесов не признает вину. Ему предъявлены обвинения по 11 эпизодам.

«Обвиняемый вел себя на процессе очень странно, говорил, что в него вселились бесы. Когда отвечали свидетели, реагировал агрессивно, суд неоднократно делал ему замечания. Допросили четырех свидетелей. По делу признано двое потерпевших — сама Асель и ее сестра по одному из эпизодов. Следующий процесс назначен на 25 января», — сказала Индира Саутова.

Она отметила, что в ближайшее время дело завершится.

Напомним, 20 сентября 36-летняя Асель Ногойбаева поступила в больницу с ножевыми ранениями. Бывший муж Азамат Эстебесов отрезал ей уши и нос и исполосовал тело. Факт зарегистрировали по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Возбуждено уголовное дело.