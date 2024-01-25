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Происшествия

Девять сотрудников ОБДД Баткена брали взятки с водителей. Их задержали

При получении взятки задержаны сотрудники отдела безопасности дорожного движения Баткенской области. Об этом сообщили в ГКНБ.

По информации ведомства, ответственные работники ОБДД УВД Баткенской области, используя свое должностное положение, на системной основе занимались поборами денежных средств с водителей АТС, в том числе нарушивших Правила дорожного движения, за несоставление административных протоколов и во избежание наложения административных штрафов.

В отношении сотрудников ОБДД УВД Баткенской области возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Многочисленные факты получения взяток зафиксированы со стороны девяти сотрудников ОБДД УВД Баткенской области, в их числе Р. у. И. — 2 тысячи сомов, Ш.З.Ж. — 1 тысяча 500 сомов, С.У.М. — 3 тысячи сомов, С.3.А. — 3 тысячи сомов, Э.Б.А. — 2 тысячи сомов.

24 января на участке автодороги Баткен — Раззаков в селе Кок-Таш Баткенского района при очередном незаконном получении денежных средств с поличным пойманы также работники ОБДД Баткенской области старшина милиции Т.А.К. и Ы.Б.

«Задержанным сотрудникам милиции с февраля по настоящее время выплачивалась повышенная заработная плата — 70 тысяч сомов ежемесячно. Однако это обстоятельство проигнорировано и не оценено должным образом со стороны последних, что впоследствии привело к плачевному результату», — отметили в ГКНБ.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по документальному закреплению противоправной деятельности задержанных лиц, в том числе других сотрудников ОБДД Баткенской области, вовлеченность которых к коррупционной схеме зафиксирована в рамках соответствующих материалов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285088/
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