Убийство Улана Салянова. Прокурор просит пожизненный срок для обвиняемых

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

Суд перешел к прениям сторон. Прокурор просил для обоих обвиняемых — Асанэмира Абыкулова и Эрмека Осмонкулова пожизненного лишения свободы.

Гособвинитель сообщил, что вина подсудимых полностью доказана материалами следствия и показаниями свидетелей. По мнению прокурора, обвиняемые пошли на преступление с целью наживы.

Отметим, потерпевшая сторона считает, что дело имеет политическую подоплеку.

Напомним, Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Еще двоих представители МВД задержали в России в 2018 году. Первомайский районный суд Бишкека приговорил обвиняемых Асанэмира Абыкулова и Эрмека Осмонкулова к 15 и 18 годам лишения свободы.