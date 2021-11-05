Убийство Улана Салянова. Экс-генпрокурор заявляет о политической подоплеке дела

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

Суд перешел к прениям сторон. В ходе заседания потерпевшая Аида Салянова заявила, что дело имеет политическую подоплеку. Это, по ее словам, подтверждает и основной свидетель.

«Первомайский районный суд признал обоих подсудимых виновными по статье «Убийство с целью разбоя» УК КР. Но для разбоя нужно завладеть чьим-то имуществом. Они ничего не украли, даже мобильные телефоны. Какой это разбой? Эти люди шли на преступление с пистолетами-хомутами. Свидетель Тярт указывает, что большие люди обещали Осмонкулову решить проблемы, связанные с разбоем в Оше. Следствие и суд указывают на произошедшее как на случайное убийство, случайное нападение, но не слишком ли много случайностей?» — сказала Аида Салянова.

Напомним, Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Еще двоих представители МВД задержали в России в 2018 году. Первомайский районный суд Бишкека приговорил обвиняемых Асанэмира Абыкулова и Эрмека Осмонкулова к 15 и 18 годам лишения свободы.