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Из Оша в Бишкек пешком. Жители Кара-Суу вышли на марш против Тилека Матраимова

Жители села Дыйкан-Кыштак Кара-Суйского района решили пешком дойти из Оша в Бишкек. Это марш протеста против бывшего главы района Тилека Матраимова и других экс-глав местных айыл окмоту. Об этом 24.kg сообщил Кыялбек Арстанов.

По его словам, в 2020 году местные власти передали 13 семьям участки на строительство домов.

«Нам выдали постановления с именами других людей. Говорили, что позже оформят на нас. Но потом у некоторых забрали эти постановления под предлогом, что выдадут оригиналы документов, а после сделали из нас захватчиков земель. Мы сейчас вышли на марш, дойдем пешком из Оша в Бишкек. Нас обманули. Наши права нарушаются, но правоохранительные органы не обращают внимания», — говорит Кыялбек Арстанов.

Он отметил, что 28 сентября некоторые дома начали сносить. «Бывшие руководители Толейканского и Папанского айыл окмоту (Алмаз Абдукаримов и Эрмат Исмаилов. — Прим. 24.kg), а также Тилек Матраимов, запугивая местных руководителей, продали наши участки компании «Ихлас», — заявил Кыялбек Арстанов.

Первый заместитель акима Кара-Суйского района Капар Адиев, комментируя ситуацию 24.kg, рассказал, что в ноябре и декабре прошлого года 13 семей Папанского айыл окмоту начали застраивать земли сельскохозяйственного назначения в Толейканском айыл окмоту.

«Но госакты, которые при них имелись, в 2013-м решением суда были отменены. Они купили госакты у старых владельцев. Руководство айыл окмоту и соответствующие структуры предупреждали, что строить там дома незаконно. Были повторные суды. 28 июля 2021 года Верховный суд поддержал решение районного суда и признал незаконным строительство домов на этой территории. 28 сентября судисполнители снесли часть построенных домов», — заметил он.

По поводу строительной компании «Ихлас», которая якобы собирается построить многоэтажный дом, Капар Адиев сказал, что не имеет информации. «Среди населения ходят такие слухи. Но я не знаю, выкупил ли «Ихлас» там участки. В любом случае эти земли сельскохозяйственного назначения. Их нужно будет трансформировать для начала», — заключил он.

Напомним, что прежний глава Кара-Суйского района Тилек Матраимов 7 октября 2020-го был задержан при попытке незаконно пересечь кыргызско-узбекскую государственную границу. Сначала суд южной столицы принял решение об аресте на один месяц — на время проведения следственных мероприятий, однако позже Матраимова отпустили под домашний арест. Затем суд оштрафовал его на 220 тысяч сомов.

В 2018 году СМИ со ссылкой на прокуратуру писали, что в отношении бывшего главы Толейканского айыл окмоту Алмаза Абдукаримова по прозвищу Бойко и экс-руководителя Папанского айыл окмоту Эрмата Исмаилова возбуждено уголовное дело по факту нарушений земельного законодательства.

В ОсОО «Ихлас Строй» 24.kg сообщили, что к этому делу никакого отношения не имеет.

«Мы удивлены тем, что сельчане упоминают название нашей компании. Отметим, что у фирмы нет никакой заинтересованности в этих земельных участках. Мы даже понятия не имеем, в каком именно селе это происходит», — заключил представитель фирмы Нияз Сарыев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209024/
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