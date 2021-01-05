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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Суд оштрафовал Тилека Матраимова на 220 тысяч сомов

Экс-аким Кара-Суйского района Тилек Матраимов осужден по статье «Незаконное пересечение границы». Об этом 24.kg сообщили в Ошском областном суде.

Уточняется, что Тилек Матраимов приговорен к выплате штрафа в размере 2 тысяч 200 расчетных показателей, что составляет 220 тысяч сомов. Мера пресечения обвиняемому в виде домашнего ареста оставлена без изменения.

Напомним, что Тилек Матраимов был задержан при попытке незаконно пересечь кыргызско-узбекскую государственную границу. Акима Кара-Суйского района водворили в СИЗО главного управления ГКНБ по Ошу и одноименной области. Сначала суд южной столицы принял решение об аресте на один месяц — на время проведения следственных мероприятий, однако позже Матраимова отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178947/
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