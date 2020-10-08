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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Задержание Тилека Матраимова не фейк. Комментарий ГКНБ

Вчера вечером стало известно, что при попытке незаконно пересечь кыргызско-узбекскую границу был задержан Тилек Матраимов. Информацию подтвердили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, Тилек Матраимов, а также его сын, племянники и личный охранник пытались покинуть страну через речку недалеко от КПП «Кызылкия-автодорожный». Однако попытка не удалась. Пограничники сопредельного государства задержали нарушителей.

Сегодня в мессенджерах распространяется информация о том, что задержание брата Райымбека Матраимов — это фейк.

В пресс-центре ГКНБ со ссылкой на коллег из Узбекистана опровергли слухи.

«Тилек Матраимов и его родственники действительно задержаны при попытке незаконно перейти границу. Сейчас коллеги проводят все необходимые процессуальные действия», — проинформировали журналиста 24.kg в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168275/
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