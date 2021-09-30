По факту инцидента водителя маршрутки и женщины с ребенком возбуждено дело, сообщает отдел милиции Ленинского района Бишкека.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутки № 203, вытолкнувший женщину с ребенком, доставлен в ОВД.

Уточняется, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. Расследование продолжается.

Напомним, сегодня утром в Бишкеке водитель маршрутки № 203 (госномер 01KG 256ADP) вытолкнул женщину с ребенком и коляской из салона. Ранее в управлении Патрульной службы сообщили, что проведена проверка работы всей бригады, обслуживающей маршрут № 203. Составлено два протокола за техническое нарушение и выписан штраф в 10 тысяч сомов.