Водитель маршрутки № 203, вытолкнувший женщину с ребенком, уволен

Водитель маршрутки № 203, вытолкнувший женщину с ребенком, доставлен в ОВД Ленинского района Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной службы милиции.
По ее данным, водитель снят с линии и уволен с работы.
По данным редакции, в прошлом году в маршрутку, которой управлял этот водитель, зашла женщина с коляской. Школьник, ехавший в этом же бусе, получил травму ноги, ударившись о коляску. Родители мальчика подали в суд, который признал водителя виновным и обязал его выплатить моральную компенсацию.
Отмечается, что проведена проверка работы всей бригады, обслуживающей маршрут № 203. Составлено два протокола за техническое нарушение и выписан штраф на 10 тысяч сомов.
Напомним, сегодня утром в Бишкеке водитель маршрутки № 203 (госномер 01KG 256ADP) вытолкнул женщину с ребенком и коляской из салона.