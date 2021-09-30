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Общество

Водитель маршрутки № 203, вытолкнувший женщину с ребенком, уволен

Водитель маршрутки № 203, вытолкнувший женщину с ребенком, доставлен в ОВД Ленинского района Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной службы милиции.

По ее данным, водитель снят с линии и уволен с работы.

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«36 летний М.Б. доставлен в отдел дознания в ОВД Ленинского района. По его словам, в прошлом году с ним произошел аналогичный случай, в результате ему пришлось выплатить компенсацию пострадавшим. Поэтому он отказался взять женщину с коляской. Он извинился за инцидент», — проинформировали в ведомстве.

По данным редакции, в прошлом году в маршрутку, которой управлял этот водитель, зашла женщина с коляской. Школьник, ехавший в этом же бусе, получил травму ноги, ударившись о коляску. Родители мальчика подали в суд, который признал водителя виновным и обязал его выплатить моральную компенсацию.

пресс-службы УПСМ Бишкека
Фото пресс-службы УПСМ Бишкека

Отмечается, что проведена проверка работы всей бригады, обслуживающей маршрут № 203. Составлено два протокола за техническое нарушение и выписан штраф на 10 тысяч сомов.

Напомним, сегодня утром в Бишкеке водитель маршрутки № 203 (госномер 01KG 256ADP) вытолкнул женщину с ребенком и коляской из салона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208858/
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