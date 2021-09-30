Водитель маршрутки № 203 не пустил женщину с ребенком и коляской в салон

В Бишкеке водитель маршрутки № 203 (госномер 01KG 256ADP) не пустил в салон женщину с ребенком и коляской. Видео опубликовано в соцсетях.

На видео женщина с маленьким ребенком пытается сесть в маршрутку. Предлагает водителю отдельную плату за коляску. Однако водитель отталкивает пассажирку и пытается закрыть дверь машины. Ребенок начинает плакать, но водителя это не останавливает.

«Я не возьму коляску. Иди садись в маршрутку с багажником», — говорит водитель и закрывает двери перед ней.

Отметим, в Бишкеке с 1 ноября в троллейбусах и автобусах проезд будет стоить 11 сомов, в маршрутных такси — 15 сомов.