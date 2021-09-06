12:59
USD 84.75
EUR 100.64
RUB 1.16
Происшествия

В Джалал-Абаде арестантка пожаловалась на домогательства

В следственном изоляторе Джалал-Абада арестантка пожаловалась на домогательства со стороны сотрудницы СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба областного представительства Наццентра КР по предупреждению пыток.

По его данным, сотрудники центра провели превентивную проверку следственного изолятора № 53 в городе Джалал-Абаде. По итогам посещения представители Наццентра выявили злоупотребление должностным положением, обращение, унижающее человеческое достоинство и грубое нарушение прав подследственных со стороны сотрудницы СИЗО Ж.М. Отмечается, что с жалобами на ее действия обратились пять арестанток.

По утверждению одной из женщин, Ж.М. домогалась ее, трогала за интимные места, а на просьбу прекратить это, сотрудница изолятора в грубой форме заявила, что «именно так и нужно обращаться с заключенными». Другие женщины также рассказали, что Ж.М. унижает их, применяет физическую силу, заставляет выполнять сложные упражнения, несмотря на плохое самочувствие.

«Со слов одной из заключенных под стражу, ее заставили раздеться при конвоирах-мужчинах, когда она хотела принять душ. Женщинам не разрешают пользоваться средствами личной гигиены, сотрудница СИЗО сама решает, выдавать им их личные вещи или нет», — отмечают представители Наццентра по предупреждению пыток в области. Специалисты подчеркивают, что своими действиями Ж.М. нарушила требования законодательства.

При дальнейшей проверке условий содержания в СИЗО № 53 сотрудники регионального представительства НЦПП КР также выяснили, что в медицинской части учреждения хранятся восемь просроченных препаратов. Специалисты нашли нарушения и при осмотре столовой. На кухне — антисанитария. Норма выдачи мяса на человека не соблюдается: вместо положенных 80 граммов в день каждому заключенному выдают не более 15 граммов. У повара в санитарной книжке нет подписи руководителя учреждения о допуске к работе.

Представители Наццентра КР по предупреждению пыток также выяснили, что трех осужденных продолжают держать в следственном изоляторе в нарушение статьи 74 Уголовно-исполнительного кодекса.

По всем фактам нарушений в СИЗО № 53 составлен акт. Региональное представительство НЦПП КР обратилось в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы с просьбой принять меры в отношении руководства и всего личного состава следственного изолятора, вплоть до возбуждения уголовных дел.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206091/
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
В Национальном хирургическом центре отказались принимать осужденного с ранением
В Ала-Букинском ИВС задержанных держат больше положенного срока
Антисанитария. В психоневрологическом стационаре в Кадамджае выявили нарушения
Наццентру по предупреждению пыток передали СИЗ, планшеты и ноутбуки
Эксперты Наццентра по предупреждению пыток посетили Фарида Ниязова
В Базар-Коргонском ИВС заключенные содержатся в нечеловеческих условиях
На спикера парламента пожаловались в Генпрокуратуру. Кто, зачем и почему?
В ИВС Аламединского района несколько дней держат беременную полуголую женщину
В Баткене несовершеннолетнего осужденного незаконно содержат в ИВС РОВД
Генштаб прокомментировал информацию Наццентра против пыток о гауптвахте
Популярные новости
Депутат Рыскелди Момбеков ударил таксиста. Водитель обратился в&nbsp;милицию Депутат Рыскелди Момбеков ударил таксиста. Водитель обратился в милицию
Исчезновение Владимира Волошина. Тело мужчины нашли в&nbsp;захоронении неопознанных Исчезновение Владимира Волошина. Тело мужчины нашли в захоронении неопознанных
В&nbsp;кафе-баре Cherdak произошла драка. Официанту разбили голову кастетом В кафе-баре Cherdak произошла драка. Официанту разбили голову кастетом
В&nbsp;Бишкеке мужчина убил супругу и&nbsp;вместе с&nbsp;отцом пытался скрыть преступление В Бишкеке мужчина убил супругу и вместе с отцом пытался скрыть преступление
Бизнес
Центральноазиатский форум по&nbsp;управлению интернетом пройдет в&nbsp;Бишкеке Центральноазиатский форум по управлению интернетом пройдет в Бишкеке
Иммунотерапия при борьбе с&nbsp;раком желудка Иммунотерапия при борьбе с раком желудка
Граждане РФ&nbsp;могут проголосовать на&nbsp;территории Кыргызстана. Список участков Граждане РФ могут проголосовать на территории Кыргызстана. Список участков
Билет на&nbsp;матч турнира &laquo;Кубок трех наций&raquo; в&nbsp;два клика Билет на матч турнира «Кубок трех наций» в два клика
6 сентября, понедельник
12:58
Убийство Айзады. Основного обвиняемого просят приговорить к семи годам тюрьмы Убийство Айзады. Основного обвиняемого просят приговори...
12:56
Asian World Film Festival учредил премию для телесериалов Азиатского региона
12:53
Тело утонувшей 61-летней женщины в реке Чычкан нашли спустя месяц
12:39
В Джалал-Абаде арестантка пожаловалась на домогательства
12:17
COVID-19. В Караколе родителей школьников отправляют на вакцинацию