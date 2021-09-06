В Джалал-Абаде арестантка пожаловалась на домогательства

В следственном изоляторе Джалал-Абада арестантка пожаловалась на домогательства со стороны сотрудницы СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба областного представительства Наццентра КР по предупреждению пыток.

По его данным, сотрудники центра провели превентивную проверку следственного изолятора № 53 в городе Джалал-Абаде. По итогам посещения представители Наццентра выявили злоупотребление должностным положением, обращение, унижающее человеческое достоинство и грубое нарушение прав подследственных со стороны сотрудницы СИЗО Ж.М. Отмечается, что с жалобами на ее действия обратились пять арестанток.

По утверждению одной из женщин, Ж.М. домогалась ее, трогала за интимные места, а на просьбу прекратить это, сотрудница изолятора в грубой форме заявила, что «именно так и нужно обращаться с заключенными». Другие женщины также рассказали, что Ж.М. унижает их, применяет физическую силу, заставляет выполнять сложные упражнения, несмотря на плохое самочувствие.

«Со слов одной из заключенных под стражу, ее заставили раздеться при конвоирах-мужчинах, когда она хотела принять душ. Женщинам не разрешают пользоваться средствами личной гигиены, сотрудница СИЗО сама решает, выдавать им их личные вещи или нет», — отмечают представители Наццентра по предупреждению пыток в области. Специалисты подчеркивают, что своими действиями Ж.М. нарушила требования законодательства.

При дальнейшей проверке условий содержания в СИЗО № 53 сотрудники регионального представительства НЦПП КР также выяснили, что в медицинской части учреждения хранятся восемь просроченных препаратов. Специалисты нашли нарушения и при осмотре столовой. На кухне — антисанитария. Норма выдачи мяса на человека не соблюдается: вместо положенных 80 граммов в день каждому заключенному выдают не более 15 граммов. У повара в санитарной книжке нет подписи руководителя учреждения о допуске к работе.

Представители Наццентра КР по предупреждению пыток также выяснили, что трех осужденных продолжают держать в следственном изоляторе в нарушение статьи 74 Уголовно-исполнительного кодекса.

По всем фактам нарушений в СИЗО № 53 составлен акт. Региональное представительство НЦПП КР обратилось в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы с просьбой принять меры в отношении руководства и всего личного состава следственного изолятора, вплоть до возбуждения уголовных дел.