Нападение бывшего милиционера на девушку в Бишкеке. Дело пытались замять

Дело о нападении бывшего высокопоставленного милиционера Пальмира Орозбекова на бишкекчанку Элину Дедерер получило продолжение. Пострадавшая рассказала в соцсетях о сложностях, которые ей создали при прохождении судебной экспертизы, и о нежелании агрессора признавать свою вину.

«В тот же самый день после удара я пошла к судмедэкспертам, чтобы снять побои. Меня приняла женщина, которая не попросила даже снять медицинскую маску. Я немного посидела, после чего мне сказали, что можно идти. Осмотра как такового не было. Позже меня вызвали на допрос в милицию. Дав показания, поехала в Национальный госпиталь. Прошла осмотр. Мне поставили диагноз «сотрясение», — написала она.

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По словам Элины Дедерер, она хотела предоставить результаты экспертизы судмедэкспертам, но те отказались их принимать.

«Мне сказали идти в другую поликлинику и делать экспертизу еще раз. Стали утверждать, что мои справки поддельные. Я позвонила своему адвокату, и мы вместе пошли к директору судмедэкспертизы. После разговора с руководством судмедэксперт дала мне направление, хотя до этого уверяла, что все, что нужно, она сделала. Поехала в Аламединскую поликлинику по прописке и там прошла повторное обследование, диагноз подтвердили. Я снова вернулась в судмедэкспертизу», — продолжает она.

Фото — скриншот с камеры видеонаблюдения. Момент удара

Между экспертизами пострадавшую вызвали на очную ставку в Октябрьское УВД Бишкека.

«Приехали с адвокатом. Нам зачитали мои показания. Пальмир Орозбеков с ними не согласился. Далее зачитали его показания. Он меня обвинил в том, что я на него прыгала, кричала, махала руками, лезла в драку, материла и всячески обзывала его, чего на самом деле не было. Это видно на записи с камер наблюдения. Я спокойно стояла, когда он меня ударил. Меня спросили, какими будут мои условия примирения. Я сказала, что хочу видео с извинениями не только передо мной, но и перед всем обществом, и с призывом к мужчинам не бить женщин, а также $1 тысячу компенсации за моральный и физический ущерб», — уверяет девушка.

Фото из интернета. Бывший начальник управления правового обеспечения МВД Пальмир Орозбеков

Ни подозреваемый, ни его адвокат на эти условия не согласились. По информации пострадавшей стороны, дело в ближайшее время будет передано в суд.

Инцидент, напомним, произошел в Бишкеке 13 июля. Жительница столицы пришла в супермаркет на улице Токомбаева, чтобы снять в банкомате деньги. В очереди она попросила мужчину соблюдать дистанцию, в ответ он ударил ее по лицу.

В неизвестном позже опознали бывшего начальника управления правового обеспечения Министерства внутренних дел Пальмира Орозбекова.