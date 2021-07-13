Нападение на женщину в супермаркете Бишкека. Милиция возбудила дело

По факту нападения на женщину в одном из супермаркетов Бишкека возбуждено дело по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках КР. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

«В отношении пострадавшей назначена экспертиза с тем, чтобы определить степень полученных ею телесных повреждений», — уточнили в милиции.

В УВД не сообщили, установлена ли личность подозреваемого и имеет ли он отношение к милиции, пообещав предоставить эту информацию позже.

Напомним, ранее жительница Бишкека Элина Дедерер сообщила, что пришла в супермаркет на улице Токомбаева, чтобы снять с банкомата деньги. В очереди она попросила подвинуться мужчину, на что тот проявил агрессию, оскорбил и ударил ее по лицу. По неподтвержденной информации, агрессор имеет отношение к милиции.