Нападение на девушку в Бишкеке. Драчуном оказался экс-начальник управления МВД

В мужчине, напавшем на девушку в одном из супермаркетов Бишкека, люди опознали бывшего начальника управления правового обеспечения Министерства внутренних дел Пальмира Орозбекова.
Напомним, ранее жительница Бишкека Элина Дедерер сообщила, что пришла в супермаркет на улице Токомбаева, чтобы снять в банкомате деньги. В очереди она попросила мужчину соблюдать дистанцию, в ответ он ударил ее по лицу.
По факту произошедшего следствие УВД Октябрьского района столицы возбудило дело по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках КР. В милиции не стали раскрывать личность подозреваемого.