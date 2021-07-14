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Общество
Сюжет: Милицейские ЧП

Нападение на девушку в Бишкеке. Драчуном оказался экс-начальник управления МВД

В мужчине, напавшем на девушку в одном из супермаркетов Бишкека, люди опознали бывшего начальника управления правового обеспечения Министерства внутренних дел Пальмира Орозбекова.

из интернета
Фото из интернета. Разыскиваемый за нападение на девушку

Напомним, ранее жительница Бишкека Элина Дедерер сообщила, что пришла в супермаркет на улице Токомбаева, чтобы снять в банкомате деньги. В очереди она попросила мужчину соблюдать дистанцию, в ответ он ударил ее по лицу

По факту произошедшего следствие УВД Октябрьского района столицы возбудило дело по статье  «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках КР. В милиции не стали раскрывать личность подозреваемого.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201073/
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