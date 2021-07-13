10:15
USD 84.78
EUR 100.64
RUB 1.14
Происшествия

В одном из супермаркетов Бишкека мужчина напал на девушку

В одном из супермаркетов Бишкека мужчина напал на девушку. Об этом в Facebook сообщила сама пострадавшая Элина Дедерер.

«Пошла в магазин снять деньги, попросила мужчину подвинуться, на что получила агрессию. Сказала, что так не нужно разговаривать, и дальше видно все действия этого персонажа. Миллионы лет эволюции, чтобы мы научились коммуницировать друг с другом, но не случилось», — написала она.

Девушка отметила, что уже написала заявление в милицию. Она также попросила помощи у общественности в его розыске.

По неподтвержденной информации, нападавший может иметь отношение к правоохранительным органам.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200876/
просмотров: 632
Версия для печати
Материалы по теме
Новый закон о насилии не спасет женщин от домогательств, считает депутат
За назойливые приставания к девушкам МВД предлагает задерживать на семь суток
В Ноокене избили школьника. Милиция возбудила уголовное дело
Попытка изнасилования горожанки. В милиции рассказали подробности инцидента
На курорте в Иссык-Ате произошла драка с сотрудниками УПСМ. Двое в больнице
На жителя Таласа напали с ножом. Один из подозреваемых — член ОПГ
В Сокулуке мужчина до смерти избил жену. В порыве ревности
В городе Ош задержан член ОПГ, избивший 46-летнюю женщину
Бишкекчанин разбил камнем чужую автомашину Volvo. Его задержали
Словесная перепалка в Каинды закончилась стрельбой. Местный житель в больнице
Популярные новости
Сын основателя компании &laquo;Альфа&raquo; покончил жизнь самоубийством Сын основателя компании «Альфа» покончил жизнь самоубийством
Милиция просит помощи в&nbsp;опознании задержанной Милиция просит помощи в опознании задержанной
Незаконная выдача паспортов. Задержан бывший глава департамента ГРС Незаконная выдача паспортов. Задержан бывший глава департамента ГРС
В&nbsp;перестрелке на&nbsp;границе погиб 27-летний пограничник Кыргызстана В перестрелке на границе погиб 27-летний пограничник Кыргызстана
Бизнес
Обналичивайте средства с&nbsp;кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; в&nbsp;сети O!Store без комиссии Обналичивайте средства с кошелька «О!Деньги» в сети O!Store без комиссии
Недвижимость в&nbsp;Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции? Недвижимость в Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции?
Акция &laquo;Керемет Банка&raquo;: &laquo;Больше процентов + Больше возможностей&raquo;! И&nbsp;море подарков Акция «Керемет Банка»: «Больше процентов + Больше возможностей»! И море подарков
Хватит&nbsp;ли у&nbsp;президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор Хватит ли у президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор
13 июля, вторник
10:14
В КР выявили 1 292 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 142 270 В КР выявили 1 292 случая внебольничной пневмонии и COV...
10:02
В одном из супермаркетов Бишкека мужчина напал на девушку
09:55
ЕАБР: Сезон маловодья оказывает ограничивающее влияние на экономику Кыргызстана
09:54
Около 200 мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана подрались в Москве
09:41
В городе Кара-Суу начал функционировать ЦОН нового формата