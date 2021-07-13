В одном из супермаркетов Бишкека мужчина напал на девушку. Об этом в Facebook сообщила сама пострадавшая Элина Дедерер.

«Пошла в магазин снять деньги, попросила мужчину подвинуться, на что получила агрессию. Сказала, что так не нужно разговаривать, и дальше видно все действия этого персонажа. Миллионы лет эволюции, чтобы мы научились коммуницировать друг с другом, но не случилось», — написала она.

Девушка отметила, что уже написала заявление в милицию. Она также попросила помощи у общественности в его розыске.

По неподтвержденной информации, нападавший может иметь отношение к правоохранительным органам.