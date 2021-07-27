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Происшествия

В ДТП с вице-мэром пострадала Самара Каримова. За рулем был супруг певицы

26 июля на трассе Бишкек — Ош произошла авария с участием вице-мэра Бишкека Жамалбека Ырсалиева. В УОБДД Джалал-Абадской области 24.kg рассказали, что в ДТП пострадала также певица Самара Каримова, которая находилась в салоне авто.

По данным инспекторов, за рулем находился супруг артистки Мансур Асанов. Он уснул за рулем и врезался в бетонное ограждение на обочине дороги. Предварительное медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв и он не пострадал.

УОБДД Джалал-Абадской области
Фото УОБДД Джалал-Абадской области. Пострадавшая машина

В результате пострадавшие Жамалбек Ырсалиев, А.Н. и Э.Т. доставлены в хирургическое отделение Токтогульской районной больницы.

Самара Каримова находится в реанимационном отделении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202246/
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