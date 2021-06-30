15:49
USD 84.66
EUR 100.76
RUB 1.17
Происшествия

Гибель ребенка в детдоме. Дело Игоря Якунина переквалифицировали

Дело о смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома Игоря Якунина переквалифицировали на статью 138 «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК КР. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Читайте по теме
Гибель ребенка в детдоме. Депутаты заявили о грубости со стороны сотрудников

Ранее сообщалось, что по факту смерти мальчика назначили судебно-медицинскую и другие экспертизы.

Были получены образцы тканей и направлены в РЦСМЭ для проведения гистологического исследования.

Накануне получили заключение судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам дело переквалифицировали. Сейчас назначены судебно-биологическая и судебно-психолого-психиатрическая экспертизы в отношении несовершеннолетних свидетелей, а также запланировано проведение других дополнительных следственных действий.

Напомним, Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако этот факт скрыли. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.

Брат погибшего Богдан Якунин обратился к президенту с видеообращением, в котором попросил взять под контроль дело о смерти в детдоме своего младшего брата. Он опасается, что причиной смерти брата могут назвать отравление.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199404/
просмотров: 1076
Версия для печати
Материалы по теме
Сбежавшую из колонии в Молдовановке женщину нашли в Бишкеке
За мошенничество с мукой задержан житель Чуйской области
В Токмаке организованы рейды в преддверии выборов. Просят не продавать голоса
Похищение девушки в Лебединовке. Досудебное производство прекратили
Драка мужчин в селе Искра. Зачинщик конфликта задержан
Гибель ребенка в детдоме. МВД не дает разрешения на эксгумацию тела
В селе Искра произошла драка мужчин. Из-за острой нехватки поливной воды
В Панфиловском районе продолжаются поиски 15-летнего Адилета Даниярова
В Чуйской области во время турсезона задействовано более 700 милиционеров
Гибель ребенка в детдоме. Милиция не нашла следов насилия на теле мальчика
Популярные новости
На&nbsp;границе с&nbsp;Афганистаном военнослужащие Таджикистана перешли на&nbsp;особый режим На границе с Афганистаном военнослужащие Таджикистана перешли на особый режим
В&nbsp;Араванском районе убили 12-летнего мальчика В Араванском районе убили 12-летнего мальчика
После драки в&nbsp;Москве скинхедов с&nbsp;гражданами Кыргызстана завели уголовное дело После драки в Москве скинхедов с гражданами Кыргызстана завели уголовное дело
В&nbsp;Ноокате сын убил отца перед намазом. Его посадили на&nbsp;11&nbsp;лет В Ноокате сын убил отца перед намазом. Его посадили на 11 лет
Бизнес
Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера в&nbsp;честь открытия новых офисов MegaCom Грандиозные скидки на красивые номера в честь открытия новых офисов MegaCom
Погружайтесь в&nbsp;мир кыргызских фильмов в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI вместе с&nbsp;Beeline! Погружайтесь в мир кыргызских фильмов в онлайн-кинотеатре IVI вместе с Beeline!
Индийские миротворцы удостоились награды ООН в&nbsp;Судане Индийские миротворцы удостоились награды ООН в Судане
Погашайте кредиты и&nbsp;пополняйте счета &laquo;Халык Банка&raquo; через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Погашайте кредиты и пополняйте счета «Халык Банка» через «О!Деньги» без комиссии
30 июня, среда
15:32
Закон о фейках. Парламент начал рассмотрение согласованного варианта проекта Закон о фейках. Парламент начал рассмотрение согласован...
15:31
Проверять на детекторе лжи новых сотрудников прокуратуры предлагает депутат
15:29
COVID-19. В Бишкеке оштрафовали 59 водителей общественного транспорта
15:26
Садыр Жапаров принял министра национальной обороны Турции Хулуси Акара
15:02
У 80 процентов сотрудников прокуратуры нет собственного жилья