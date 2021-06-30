Гибель ребенка в детдоме. Дело Игоря Якунина переквалифицировали

Дело о смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома Игоря Якунина переквалифицировали на статью 138 «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК КР. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

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Ранее сообщалось, что по факту смерти мальчика назначили судебно-медицинскую и другие экспертизы.

Были получены образцы тканей и направлены в РЦСМЭ для проведения гистологического исследования.

Накануне получили заключение судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам дело переквалифицировали. Сейчас назначены судебно-биологическая и судебно-психолого-психиатрическая экспертизы в отношении несовершеннолетних свидетелей, а также запланировано проведение других дополнительных следственных действий.

Напомним, Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако этот факт скрыли. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.

Брат погибшего Богдан Якунин обратился к президенту с видеообращением, в котором попросил взять под контроль дело о смерти в детдоме своего младшего брата. Он опасается, что причиной смерти брата могут назвать отравление.