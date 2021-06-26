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Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

В Араванском районе убили 12-летнего мальчика

В Араванском районе убили 12-летнего мальчика. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

Уточняется, что сообщение в милицию поступило из районной больницы. В медучреждении сообщили, что к ним доставили тело ребенка.

«Мальчик проживал в селе Араван, ему было 12 лет. Накануне примерно в 10.10 его обнаружил повешенным дядя и привез в больницу. Во время судмедэкспертизы выяснилось, что мальчика убили. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР», — сообщили редакции.

Выясняются подробности происшествия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199019/
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