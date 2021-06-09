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Происшествия

Дело в отношении президента АУЦА Эндрю Качинса передано в суд

Уголовное дело в отношении президента АУЦА Эндрю Качинса передано в суд. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

Уточняется, что иностранцу вручено уведомление о подозрении по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР. Дело рассматривает Первомайский районный суд Бишкека.

Сегодня стало известно, что Эндрю Качинс намерен покинуть Кыргызстан. Он находится под подпиской о невыезде.

В милиции не смогли ответить на вопрос, какую ответственность понесет Качинс, если выедет из страны. В ведомстве сослались на то, что дело находится в производстве суда.

Напомним, в апреле Эндрю Качинса вызвали на допрос. Ранее на его имя пришла посылка с пакетом, где была надпись «Документы». При вскрытии выяснилось, что внутри были психотропные вещества. Иностранец не смог представить какие-либо документы на медикаменты.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197034/
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