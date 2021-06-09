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Общество

Президент АУЦА Эндрю Качинс покинул свой пост и возвращается в США

Президент АУЦА Эндрю Качинс решил вернуться в Соединенные Штаты в конце этого учебного года, чтобы снова провести время с семьей. Об этом говорится в обращении попечительского совета Американского университета в Центральной Азии.

Попечительский совет университета попросил доктора Джонатана Беккера, исполнительного вице-президента и вице-президента по академическим вопросам Бард-колледжа, а также члена попечительского совета АУЦА временно занять должность президента. Пока попечительский совет приступит к поиску нового директора.

«Мы очень благодарны доктору Качинсу за руководство в течение последних двух лет и желаем ему больших успехов в его будущих начинаниях. Несмотря на множество осложнений и трудностей, вызванных пандемией COVID-19, за последние два года университет достиг впечатляющих результатов, и мы благодарны за роль, которую доктор Качинс сыграл в них», — говорится в обращении.

Напомним, ранее президенту АУЦА Эндрю Качинсу было вручено уведомление о подозрении по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта». Его вызвали на допрос. В следственной службе МВД он провел несколько часов. В итоге Эндрю Качинса отпустили под подписку о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197020/
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