Еще один штраф. С «Кумтор Голд Компани» взыскали 2 миллиарда сомов

С ЗАО «Кумтор Голд Компани» взыскана задолженность по страховым взносам в размере 2 миллиардов 105 миллионов 631 тысячи 566 сомов. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

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Уточняется, что такое решение принял Октябрьский районный суд Бишкека.

«Иск в суд к ЗАО «Кумтор Голд Компани» подавало управление Государственной налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками по Бишкеку и Чуйской области. С компании взысканы задолженность по страховым взносам в размере 2 миллиардов 105 миллионов 631 тысячи 566 сомов и государственная пошлина в размере 10 миллионов 583 тысяч 157 сомов в пользу государства. Стороны вправе обжаловать данное решение в суд апелляционной инстанции в течение 30 дней», — сказали в Верховном суде.

Ранее компания «Кумтор» решением суда оштрафована на 261,7 миллиарда сомов за складирование отходов на ледниках.