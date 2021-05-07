18:15
USD 84.80
EUR 102.10
RUB 1.14
Происшествия
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Похищение в Лебединовке. Милиция нашла девушку

Похищенная 26-летняя Изят Курбанова найдена в одном из домов, расположенных в селе Беш-Кунгей, живой и здоровой. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Читайте по теме
Похищение в Лебединовке. Милиция не может найти девушку

Для установления местонахождения девушки сотрудники милиции провели ряд следственных и оперативных мероприятий — изучили кадры с камер видеонаблюдения, опросили лиц, имеющих связь как с девушкой, так и с предполагаемым похитителем.

«В результате девушку нашли в одном из домов, расположенных в селе Беш-Кунгей. С Изят Курбановой проводят все необходимые следственные действия в ОВД Аламединского района, по окончании которых ее передадут родителям. Досудебное производство продолжается», — сообщили в ГУВД.

В соцсетях распространили видео, как несколько мужчин посадили девушку в машину и увезли. Ее сестра написала заявление в милицию о том, что неизвестные похитили 26-летнюю Изят Курбанову в селе Лебединовка. Милиция установила личность подозреваемого.

Родственники парня заявили, что девушка добровольно уехала с ним.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193322/
просмотров: 543
Версия для печати
Материалы по теме
Похищение в Лебединовке. Милиция не может найти девушку
Похищение в Лебединовке. Родня парня заявила, что девушка уехала добровольно
Похищение человека с целью вступления в брак: сроки наказания ужесточат
Убийство Айзады. Расследование окончено и дело направлено в суд
В Бишкеке задержали мужчину, который пытался насильно увезти девушку
Кража невест. В ГУВД напомнили, что за похищение предусмотрено наказание
Садыр Жапаров прокомментировал похищение парней в Лейлеке и вопросы границы
Совершенствование уголовного законодательства. Наказание за ала качуу ужесточат
Судьи и милиционеры рассказали школьникам о наказании за ала качуу
Задержан подозреваемый в похищении девушки. Ее родители отказались от претензий
Популярные новости
Дело о&nbsp;беспорядках. В&nbsp;Бишкеке задержан Жениш Молдокматов Дело о беспорядках. В Бишкеке задержан Жениш Молдокматов
В&nbsp;селе Максат на&nbsp;сожженных домах оставили надписи. Что они значат В селе Максат на сожженных домах оставили надписи. Что они значат
В&nbsp;Бишкеке мошенник взял кредит в&nbsp;банке на&nbsp;чужое имя В Бишкеке мошенник взял кредит в банке на чужое имя
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан до&nbsp;9&nbsp;мая опишут 112 километров земли Кыргызстан и Таджикистан до 9 мая опишут 112 километров земли
Бизнес
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
14&nbsp;дней бесплатного контента в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline 14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
7 мая, пятница
18:14
Президент Садыр Жапаров намерен улучшить отношения с Турцией Президент Садыр Жапаров намерен улучшить отношения с Ту...
18:10
Носки, халаты и платья. На Ошском рынке из сундука украли одежду
18:02
На журналиста Каната Каниметова завели уголовное дело за мелкое хулиганство
17:54
Похищение в Лебединовке. Милиция нашла девушку
17:44
Садыр Жапаров рассказал турецкому каналу об эффективности аконита при COVID-19