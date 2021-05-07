Похищение в Лебединовке. Милиция нашла девушку

Похищенная 26-летняя Изят Курбанова найдена в одном из домов, расположенных в селе Беш-Кунгей, живой и здоровой. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

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Для установления местонахождения девушки сотрудники милиции провели ряд следственных и оперативных мероприятий — изучили кадры с камер видеонаблюдения, опросили лиц, имеющих связь как с девушкой, так и с предполагаемым похитителем.

«В результате девушку нашли в одном из домов, расположенных в селе Беш-Кунгей. С Изят Курбановой проводят все необходимые следственные действия в ОВД Аламединского района, по окончании которых ее передадут родителям. Досудебное производство продолжается», — сообщили в ГУВД.

В соцсетях распространили видео, как несколько мужчин посадили девушку в машину и увезли. Ее сестра написала заявление в милицию о том, что неизвестные похитили 26-летнюю Изят Курбанову в селе Лебединовка. Милиция установила личность подозреваемого.

Родственники парня заявили, что девушка добровольно уехала с ним.