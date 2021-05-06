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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Помогите его найти. Установлена личность похитителя 26-летней Изат Курбановой

Установлена личность похитителя 26-летней Изат Курбановой. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, им оказался 24-летний Абдумалик Мамаяров.

«В ходе допроса родственников подозреваемого установили, что они сами не знают местоположение своего сына. При этом родные похищенной девушки сообщили, что Изат Курбанова и подозреваемый дружили. В настоящее время сотрудники милиции ГУВД Чуйской области и ОВД Аламединского района проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Отрабатываются все имеющиеся связи предполагаемого подозреваемого и похищенной девушки», — заявили в милиции.

Граждан, видевших или знающих о местонахождении Изат Курбановой и Абдумалика Мамаярова, просят сообщить в правоохранительные органы по телефонам: 0312430127, 438885, 0701266301.

Напомним, накануне неизвестные похитили 26-летнюю Изат Курбанову в селе Лебединовка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193155/
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Помогите его найти. Установлена личность похитителя 26-летней Изат Курбановой