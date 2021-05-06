23:05
USD 84.79
EUR 101.79
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Похищение в Лебединовке. Родня парня заявила, что девушка уехала добровольно

Разыскиваемая Изат Курбанова уехала со своим парнем добровольно. Об этом 24.kg сообщила сестра подозреваемого в похищении девушки.

По ее словам, у ее брата с Изат Курбановой должна была состояться свадьба 28 марта, на которую пригласили 600 человек. Однако за неделю до торжества семья невесты передумала.

«У нас даже есть пригласительные на их свадьбу, которая не состоялась. Их 600 штук. Мы забронировали на это число ресторан. Но за неделю до свадьбы ее семья передумала. Причиной стали разные религиозные взгляды. Мы тоже мусульмане, но они хотели, чтобы все было по шариату. На свадьбе должно было быть максимум 50 человек и без музыки. Но это же не похороны, чтобы так проводить торжество. Молодые встречались два года, за это время родители ничего не говорили, не были против», — рассказала сестра молодого человека.

Изат Курбанова записала видеообращение для своей семьи.

В нем она говорит, что любит молодого человека и часто говорила об этом матери.

Напомним, накануне в соцсетях распространили видео, как несколько мужчин посадили в машину девушку и увезли. Ее сестра написала заявление в милицию о том, что неизвестные похитили 26-летнюю Изат Курбанову в селе Лебединовка. Милиция нашла подозреваемого.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193170/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали мужчину, который пытался насильно увезти девушку
Садыр Жапаров прокомментировал похищение парней в Лейлеке и вопросы границы
Задержан подозреваемый в похищении девушки. Ее родители отказались от претензий
Клуб генералов Кыргызстана выступил за ужесточение наказания за ала качуу
В центре Бишкека похитили девушку для женитьбы. Подозреваемый задержан
Видео якобы похищения девушки. В милиции рассказали подробности
Видео похищения девушки опубликовали в соцсетях. Милиция начала проверку
Три жителя Оша похитили женщину и угрожали убийством. Их задержали
В Сузакском районе трое парней похитили девушку. Один из них хотел жениться
Телефон может спасти жизнь. Как настроить устройство для экстренных сообщений
Популярные новости
Кыргызов в&nbsp;Жерге-Тальском районе депортируют из&nbsp;Таджикистана Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
На&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов меньше. Врачи получили &laquo;повышенную&raquo; зарплату за&nbsp;апрель На 5 тысяч сомов меньше. Врачи получили «повышенную» зарплату за апрель
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по&nbsp;помощи Баткену Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Бизнес
Новичок в&nbsp;мире смартфонов, который удивил весь мир,&nbsp;&mdash; в&nbsp;O!Store Новичок в мире смартфонов, который удивил весь мир, — в O!Store
Индия и&nbsp;Франция подписали соглашение о&nbsp;сотрудничестве по&nbsp;проекту &laquo;Гаганьян&raquo; Индия и Франция подписали соглашение о сотрудничестве по проекту «Гаганьян»
Сотрудники &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Газпром нефти Азии&raquo; поздравили ветеранов ВОВ Сотрудники «Газпром Кыргызстан» и «Газпром нефти Азии» поздравили ветеранов ВОВ
Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к ОРТ в приложении «Мой О!»
6 мая, четверг
23:04
В жилмассиве «Ак-Босого» Бишкека построят новую школу В жилмассиве «Ак-Босого» Бишкека построят новую школу
22:59
Похищение в Лебединовке. Родня парня заявила, что девушка уехала добровольно
22:41
За четыре месяца сотрудники УПСМ вернули родителям 27 потерявшихся детей
22:13
«Безопасный город». Из-за ям на дороге в Бишкеке приходится нарушать ПДД
22:11
Ситуация на границе. Пострадавшим доставлена 901 тонна гумпомощи