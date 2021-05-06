Похищение в Лебединовке. Родня парня заявила, что девушка уехала добровольно

Разыскиваемая Изат Курбанова уехала со своим парнем добровольно. Об этом 24.kg сообщила сестра подозреваемого в похищении девушки.

По ее словам, у ее брата с Изат Курбановой должна была состояться свадьба 28 марта, на которую пригласили 600 человек. Однако за неделю до торжества семья невесты передумала.

«У нас даже есть пригласительные на их свадьбу, которая не состоялась. Их 600 штук. Мы забронировали на это число ресторан. Но за неделю до свадьбы ее семья передумала. Причиной стали разные религиозные взгляды. Мы тоже мусульмане, но они хотели, чтобы все было по шариату. На свадьбе должно было быть максимум 50 человек и без музыки. Но это же не похороны, чтобы так проводить торжество. Молодые встречались два года, за это время родители ничего не говорили, не были против», — рассказала сестра молодого человека.

Изат Курбанова записала видеообращение для своей семьи.

В нем она говорит, что любит молодого человека и часто говорила об этом матери.

Напомним, накануне в соцсетях распространили видео, как несколько мужчин посадили в машину девушку и увезли. Ее сестра написала заявление в милицию о том, что неизвестные похитили 26-летнюю Изат Курбанову в селе Лебединовка. Милиция нашла подозреваемого.