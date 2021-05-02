По факту массового убийства кыргызстанцев на участке «Головной» возбуждено дело

На 2 мая в ЕРПП органы внутренних дел зарегистрировали 11 материалов по фактам преступлений, совершенных в ходе столкновений на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, идут досудебные производства по статьям «Массовые беспорядки», «Преступления против мира», «Хулиганство», «Уничтожение или повреждение чужого имущества», «Незаконное пересечение государственной границы», «Убийство» УК КР, в том числе по факту массового убийства на участке «Головной», где после минометного обстрела обнаружено свыше 25 тел местных жителей (точное число уточняется).

25 жертв входят в список 34 погибших во время инцидента на приграничной территории.

В журнале учета информации (ЖУИ) ОВД имеется 48 зарегистрированных сообщений о различных фактах, которые приобщены к уголовным делам.

Сегодня в Баткенскую область направлены 20 опытных сотрудников следственной службы МВД для качественного расследования преступлений и оказания помощи следователям УВД региона.

Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.