Ситуация на границе. Число пострадавших достигло 173 человек, 34 умерли

На 18.30 число пострадавших во время конфликта на кыргызско-таджикской границе достигло 173 человек. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, семь пострадавших обратились за медицинской помощью, из них двое отправлены на амбулаторное лечение, пять пострадавших с различными травмами госпитализированы в стационары, состояние средней тяжести.

Скончался житель Кара-Суйского района Азазбек Бактияров, 1997 года рождения.



«Из 173 пострадавших — 31 военный, 1 — медицинский работник, 131 — гражданский, по 10 пострадавшим данные уточняются», — отметили в ведомстве.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась.

За медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.