Ситуация на границе. Таджикские военные покинули кыргызские села

Таджикские военные покинули кыргызские села. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве Баткенской области.

Уточняется, что они расположились на неописанных участках в районе условной линии государственной границы.

Ранее Погранслужба ГКНБ Кыргызстана сообщала, что таджикская сторона прекратила обстрел и обстановка на границе характеризуется как относительно стабильная.

Возобновлено движение автотранспорта по автодороге Ош — Исфана, проходящей через участок Жака-Орук.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.