Ситуация на границе. Таджикские военные покинули кыргызские села

Таджикские военные покинули кыргызские села. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве Баткенской области.
Уточняется, что они расположились на неописанных участках в районе условной линии государственной границы.
Ранее Погранслужба ГКНБ Кыргызстана сообщала, что таджикская сторона прекратила обстрел и обстановка на границе характеризуется как относительно стабильная.
Возобновлено движение автотранспорта по автодороге Ош — Исфана, проходящей через участок Жака-Орук.
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась.
За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.
Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.