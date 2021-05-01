Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в целом характеризуется как относительно стабильная. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана.

По итогам переговоров правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы сегодня начат совместный осмотр местности, где расположены силы и средства сторон для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

Возобновлено движение автотранспорта по автодороге Ош — Исфана, проходящей через участок Жака-Орук.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако стрельба местами была слышна до сих пор.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.