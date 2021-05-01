Ситуация на границе. Министр здравоохранения сообщил о еще двух погибших

Сегодня из села Интернационал поступили еще двое погибших во время инцидента на кыргызско-таджикской границе. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, предварительно они умерли от огнестрельных ранений.

«Судмедэксперты установят время и точную причину смерти», — сказал чиновник.

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Он отметил, что еще одного имама везут с огнестрельным ранением. Сказать, сколько всего человек пострадали в ходе конфликтов, Алымкадыр Бейшеналиев не смог.

«Сейчас мы находимся на границе, в селе Кулунду, оказываем медицинскую помощь. Стационар находился на границе. Мы его закрыли и перевели в ЦСМ. Все данные о пострадавших передаются в штаб. Лейлекский район оказался оторванным от Баткенской области. Нас перекинули самолетом, вертолетом», — подчеркнул он.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.