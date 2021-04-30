Отряд бойцов Внутренних войск МВД четыре часа удерживал «Головной»

Стали известны подробности боя, в котором получили ранения восемь из 10 военнослужащих Внутренних войск МВД. Выяснилось, что в день конфликта отряд находился на охране водораздела «Головной». Они первыми приняли на себя удар пограничников Таджикистана и смогли удержать стратегический объект. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ВВ МВД.

«Объект находился под охраной нашего отряда специального назначения «Шер» военной части 707. В 14.00 со стороны Таджикистана произошла первая попытка его вооруженного захвата. Завязался бой. Наши военнослужащие на «Головном» отбивали нападение за нападением вплоть до прихода основных сил. К 18.30, когда колонна погранслужбы ГКНБ КР вступила в бой, восемь бойцов из отряда были ранены, но продолжали удерживать водораздел. Таджикские военные за все это время так и не смогли его взять», — сообщили редакции подробности.

Во Внутренних войсках также уточнили, что двое из 10 раненых сотрудников получили огнестрельные ранения в другом бою в ходе перестрелки с подразделениями таджикской стороны в селе Кок-Таш. Оба раненых офицеры — старшие лейтенанты.

Напомним, сегодня 24.kg стало известно о том, что во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе ранения получили 10 военнослужащих Внутренних войск МВД — семеро из них бойцы отряда спецназа «Шер».

Среди раненых два лейтенанта, один из которых с множественными пулевыми ранениями находится в реанимации, семь сержантов и ефрейтор. У девятерых пулевые ранения, у одного осколочные. Все они 29 апреля были госпитализированы в Баткенскую областную больницу. Позже восьмерых военнослужащих доставили в больницы Бишкека.

В пресс-службе МВД подтвердили эту информацию. В министерстве отметили, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.