00:19
USD 84.80
EUR 102.74
RUB 1.14
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Отряд бойцов Внутренних войск МВД четыре часа удерживал «Головной»

Стали известны подробности боя, в котором получили ранения восемь из 10 военнослужащих Внутренних войск МВД. Выяснилось, что в день конфликта отряд находился на охране водораздела «Головной». Они первыми приняли на себя удар пограничников Таджикистана и смогли удержать стратегический объект. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ВВ МВД.

«Объект находился под охраной нашего отряда специального назначения «Шер» военной части 707. В 14.00 со стороны Таджикистана произошла первая попытка его вооруженного захвата. Завязался бой. Наши военнослужащие на «Головном» отбивали нападение за нападением вплоть до прихода основных сил. К 18.30, когда колонна погранслужбы ГКНБ КР вступила в бой, восемь бойцов из отряда были ранены, но продолжали удерживать водораздел. Таджикские военные за все это время так и не смогли его взять», — сообщили редакции подробности.

Во Внутренних войсках также уточнили, что двое из 10 раненых сотрудников получили огнестрельные ранения в другом бою в ходе перестрелки с подразделениями таджикской стороны в селе Кок-Таш. Оба раненых офицеры — старшие лейтенанты.

Напомним, сегодня 24.kg стало известно о том, что во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе ранения получили 10 военнослужащих Внутренних войск МВД — семеро из них бойцы отряда спецназа «Шер».

Среди раненых два лейтенанта, один из которых с множественными пулевыми ранениями находится в реанимации, семь сержантов и ефрейтор. У девятерых пулевые ранения, у одного осколочные. Все они 29 апреля были госпитализированы в Баткенскую областную больницу. Позже восьмерых военнослужащих доставили в больницы Бишкека.

В пресс-службе МВД подтвердили эту информацию. В министерстве отметили, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192423/
просмотров: 2282
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация на границе. Обстановка в селах Кок-Таш и Самаркандек стабилизировалась
Ситуация на границе. Тюркский совет готов помочь в урегулировании конфликта
Стало известно, где и когда состоится встреча комиссии по делимитации границ
Ситуация на границе. Движение по трассе Ош — Баткен — Исфана возобновлено
Омурбек Суваналиев: Таджикских военных на территории Кыргызстана уже нет
Ситуация на границе. Ранены 10 военнослужащих МВД Кыргызстана
Среди погибших в Баткене 19-летний футбольный тренер Султанбек Абдибахап уулу
МИД: Водозабор «Головной» принадлежит Кыргызстану
Ситуация на границе. МИД дает информацию, которая уже опубликована в СМИ
Ситуация на границе. Премьер-министр отправился в Баткенскую область
Популярные новости
Таджикистан заявляет свои претензии на&nbsp;водные ресурсы Кыргызстана Таджикистан заявляет свои претензии на водные ресурсы Кыргызстана
Инцидент на&nbsp;границе. Сообщается о&nbsp;перестрелке пограничников в&nbsp;Лейлекском районе Инцидент на границе. Сообщается о перестрелке пограничников в Лейлекском районе
Инцидент на&nbsp;границе. В&nbsp;Кок-Таше горит несколько домов Инцидент на границе. В Кок-Таше горит несколько домов
Инцидент на&nbsp;границе. Таджикистан начал массированный обстрел Инцидент на границе. Таджикистан начал массированный обстрел
Бизнес
MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227 MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
1 мая, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:14
Ситуация на границе. МВД просит не распространять фейковую информацию
30 апреля, пятница
23:40
Отряд бойцов Внутренних войск МВД четыре часа удерживал «Головной»
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
22:30
В Бишкеке с поличным пойман торговавший наркотиками таксист
22:17
Ситуация на границе. Обстановка в селах Кок-Таш и Самаркандек стабилизировалась
22:09
Женщина помыла авто на берегу Иссык-Куля. Ее нашли и оштрафовали