Ситуация на границе. Ранены 10 военнослужащих МВД Кыргызстана

Среди военнослужащих, пострадавших в конфликте на границе, 10 сотрудников Внутренних войск МВД, семь из которых бойцы спецназа «Шер». Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что среди раненых два лейтенанта, один из которых с множественными пулевыми ранениями находится в реанимации, семь сержантов и ефрейтор. У девятерых пулевые ранения, у одного осколочные. Все они 29 апреля были госпитализированы в Баткенскую областную больницу.

В пресс-службе МВД редакции подтвердили эту информацию. В министерстве отметили, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.