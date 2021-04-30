Ситуация на границе. Таджикистан опроверг похищение главы айыл окмоту

Власти Таджикистана опровергли похищение главы айыл окмоту Интернационал. В администрации Исфары назвали это заявление «необоснованным, фейковым и провокационным», сообщает «Азия-Плюс».

Ранее, напомним, появилась информация, что в Лейлекском районе Баткенской области похитили главу села Интернационал. Сведения подтвердили в пресс-службе УВД Баткенской области.

По ее данным, военная техника, принадлежащая Республике Таджикистан, свободно ездит по центральному селу Жаны-Жерского айыльного аймака. Когда глава села Интернационал пошел удостовериться в гибели двух граждан КР вблизи этого участка, таджики взяли его в заложники.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.