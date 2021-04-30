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Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. В Лейлекском районе похитили главу села Интернационал

Сегодня утром в Лейлекском районе Баткенской области похитили главу села Интернационал Мырзабека Жумабаева. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, жители села Интернационал вчера вечером полностью покинули свои дома.

«Известно, что два дома захватили таджики и пару домов подожгли. Двое мужчин были убиты. Сегодня утром глава села сам поехал забрать тела умерших, в это время его взяли в плен и увезли на территорию Таджикистана», — сообщили местные жители.

Информацию подтвердили в УВД Баткена.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192237/
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