Избиение девушки в Бишкеке. Водителя Mercedes задержали

Водителя Mercedes, который предположительно избил девушку по улице Кустанайской в Бишкеке, задержали. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района столицы.

По предварительным данным, 29-летний Ш. Ж. избил свою жену.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.

Подозреваемого доставили в ГОМ № 5 УВД Первомайского района. Следствие продолжается.

Ранее читатели 24.kg сообщали, что сегодня по улице в столице избили девушку. Она кричала, что мужчина угрожает убить ее, поэтому потерпевшая боится обращаться в правоохранительные органы.