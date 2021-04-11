В Бишкеке избили девушку. Потерпевшая боится обращаться в милицию

Сегодня по улице Кустанайской в Бишкеке избили девушку. Об этом 24.kg сообщили читатели.

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По их словам, инцидент произошел примерно в 18.00.

«Мы ехали по этой улице и заметили, как у машины, которая была перед нами, на ходу открывается дверь. Объехав авто, увидели, как водитель избивает девушку. Через некоторое время он остановил машину, а пассажирка выбежала на улицу. Мы позвонили в милицию. Девушка боится написать заявление. Она уверяет, что этот мужчина ее убьет вместе с двумя детьми, а с правоохранителями договорится с помощью денег», — рассказали очевидцы.

В УВД Первомайского района сообщение читателейподтвердили и сказали, что на месте работают сотрудники милиции. Подробности инцидента сообщат по итогам разбирательства.

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