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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. Участники похищения девушки заключены под стражу

Ранее задержанные участники похищения Айзады Канатбековой заключены под стражу на срок проведения следствия. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

По его данным, решение о мере пресечения в виде ареста подозреваемых принято Свердловским райсудом. 

Обвинения предъявлены четырем участникам похищения. Замирбек Тенизбаев, задушивший девушку, покончил жизнь самоубийством.

Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

В Бишкеке и Оше прошли митинги против насилия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189552/
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