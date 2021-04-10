В Бишкеке неизвестный ранил девушку ножом. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

Сегодня ночью с заявлением в милицию обратилась гражданка К. Н. Она просила принять меры в отношении неизвестного, который примерно в 00.30 на улице Сухэ Батора нанес ей ножевые ранения в правое плечо и запястье.

«Для определения тяжести полученных телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведутся поисковые и оперативно-разыскные мероприятия по задержанию подозреваемого», — сказали в УВД.