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Происшествия

В Бишкеке неизвестный ранил девушку ножом

В Бишкеке неизвестный ранил девушку ножом. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

Сегодня ночью с заявлением в милицию обратилась гражданка К. Н. Она просила принять меры в отношении неизвестного, который примерно в 00.30 на улице Сухэ Батора нанес ей ножевые ранения в правое плечо и запястье.

«Для определения тяжести полученных телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведутся поисковые и оперативно-разыскные мероприятия по задержанию подозреваемого», — сказали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189475/
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