Убийство Айзады. Гражданские активисты требуют начать реформу органов милиции

Представители гражданского союза «За реформы и результат» заявляют, что трагедия, унесшая жизнь Айзады Канатбековой, должна вынудить власти незамедлительно начать реформы правоохранительной системы и обеспечить безопасность женщин.

По словам правозащитников, правоохранительные органы оказались не способны оперативно реагировать, эффективно расследовать, добиваться неотвратимости наказания и самое главное — обеспечивать физическую защиту жертвам насилия.

Ресурсы МВД зачастую направлены на защиту интересов политических групп, а кадровая политика приводит к вымыванию профессионалов. Из заявления гражданского союза «За реформы и результат»

В организации отмечают, что самыми уязвимыми становятся женщины и девушки. Только по статье 175 Уголовного кодекса (похищение лица с целью принуждения к вступлению в брак) в 2020 году в Кыргызстане было зарегистрировано 215 досудебных производств. До суда дошли лишь 13 из них.

«88,1 процента женщин, похищенных для вступления в брак, в милицию не обращались. А те, кто решился на такой шаг, сталкивались с непониманием и бездействием со стороны лиц в погонах. Схожая картина также по другим насильственным преступлениям, потерпевшими по которым выступают женщины. Одна из причин — предубежденность многих сотрудников ОВД к сообщениям о похищении женщин и случаях насилия. Такая установка правоохранительных органов напрямую влияет на реагирование — сигналы о насилии и похищениях женщин не воспринимаются всерьез. Система остается безразличной до тех пор, пока не происходит непоправимое», — подчеркнули активисты.

Дело Айзады должно быть расследовано. В том числе определена ответственность должностных лиц в милиции и других службах, вплоть до руководства.

Гражданский союз предлагает помимо традиционной службы 102 задействовать новые технологические решения. В частности мобильное приложение, которое позволит пострадавшей незаметно для злоумышленника просить о помощи, а системе определять ее местоположение.

«Профилактика должна перестать быть пустым лозунгом, а стать частью ежедневных усилий по недопущению новых случаев насилия. Интересы жертв требуют принятия концепции и правительственного плана действий, с выделением средств на вопросы предупреждения. Мы солидарны с требованием резолюции акции «Остановите фемицид» по систематической информационно-просветительской работе по преодолению гендерных стереотипов», — говорится в заявлении.

Активисты выступают за назначение гражданского министра в системе, что позволит вопросы прав человека, а не ведомственные интересы сделать приоритетом. В руководстве МВД, по мнению правозащитников, должны быть женщины.

Напомним, девушку похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Ранее на пресс-конференции начальник ГУВД столицы Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой.