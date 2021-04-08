Убийство Айзады Канатбековой. В ГУВД Бишкека посетовали на бюрократию

Для того чтобы установить базовые станции по номеру телефона, милиции необходимо пройти ряд процедур. Об этом на пресс-конференции заявил начальник службы криминальной милиции Улан Айтбаев, комментируя резонансное убийство Айзады Канатбековой.

По его словам, милиционер сначала должен обратиться в прокуратуру, а после этого в суд.

«В журнале учета было зарегистрировано сообщение о похищении Айзады Канатбековой в 7.30, позже в ЕРПП зарегистрировано в 13.30. Была установлена машина. Были разосланы ориентировки, выставлены силы на посту Сосновка, просмотрены камеры. Девушка позвонила маме, сказала, что с ней все хорошо, просила не переживать. Когда она перестала выходить на связь, мама вновь обратилась в милицию», — сказал Улан Айтбаев.

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.